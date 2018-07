"Grande violence", "extrême gravité" : vives réactions face à la vidéo du collaborateur de Macron frappant un manifestant

Affirmant au journal Le Monde qu'Alexandre Benalla est bien l'homme en question, le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strzoda précise que celui-ci avait reçu l'autorisation de participer à l'intervention des CRS, mais "en observateur", une information confirmée à LCI par l'Elysée. Le 2 mai, le palais apprendra que l'agent de sécurité a été vu "participant de manière active" à l'intervention du 1er mai, qui avait donné lieu à de sévères échauffourées entre policiers et une partie des manifestants.





"Alexandre" est alors convoqué et reconnait les faits. Le président de la République Emmanuel Macron demande à ce qu'il soit sanctionné. Le Monde indique qu'Alexandre Benalla a reçu une demande de suspension de 15 jours et un changement de poste. Sur la vidéo, on aperçoit l'homme saisir une femme par le cou pour l'extraire de la cohue puis un homme qu'il attrape par le cou et frappe avant de le mettre à terre, à l'écart des CRS, qui le laissent faire.