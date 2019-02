Emmanuel Macron ouvre la porte à un référendum le 26 mai, jour des élections européennes

Pour le moment très vague, Emmanuel Macron s'est notamment questionné sur les thèmes du Grand débat. "Est ce que les sujets du Grand débat national sont des sujets de référendum?" a-t-il évoqué, sans donner de réponse. Une chose est sûre pourtant, la question ne portera pas sur l'ISF, a précisé le Président.





Parmi les sujets de cette discussion avec les Français, les quatre grands thèmes du débat sont : "Transition écologique", "Fiscalité et dépenses publiques", "Démocratie et citoyenneté" et "Organisation de l'Etat et des services publics".





Le référendum est une mesure assez rarement utilisée en France. Son dernier recours remonte à 2005, lors du référendum sur le Traité établissant une constitution pour l'Union européenne. A l'époque les Français avaient rejeté cette option par plus de 54% des voix.