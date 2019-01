Transports publics : les propositions d'Anne Hidalgo pour les jeunes Parisiens

Après avoir rendu la carte Navigo gratuite pour les adultes parisiens han­dicapés et les plus de 65 ans, sous conditions de ressources, Anne Hidalgo souhaite "aller plus loin" mais n'opte donc pas pour la gratuité totale des transports parisiens. Elle explique que si cette gratuité "provoque le report des piétons et des cyclistes vers le métro et le bus, c'est contre-productif". Pour la maire de Paris, "la gratuité ne peut pas être à elle seule l’alpha et l’oméga d’une ­politique de transports ou de ­mobilité", mais "un outil pour permettre de se déplacer mieux, de se libérer d’une voiture qui coûte très cher".





La maire de Paris affirme également qu'un péage urbain ne suffirait pas à financer cette gratuité en compensant les recettes actuelles de la billetterie, estimées à 2,7 milliards d'euros par an, soit 27% du coût des transports collectifs en Île-de-France, qui atteint 10,1 milliards d'euros.