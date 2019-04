"On se moque de nous !" : la grande déception des associations écologistes après les annonces de Macron

Le chef de l'Etat a, dans un premier temps, souhaité une refonte du Conseil économique, social et environnemental, (Cese), une assemblée regroupant des associations, des acteurs syndicaux et des patrons. Cette refonte passerait par, un "Conseil de participation citoyenne", qui comporterait 150 citoyens, tirés au sort pourrait ainsi voir le jour en juin. Mais cette proposition ne convainc pas Juliette Renaud : "Pourquoi faut-il une nouvelle instance? On a déjà eu le Grand débat, puis le Haut conseil pour le climat, on a plus besoin de ressasser, il faut passer à l'acte".





Entre le Cese, le Conseil national de la transition écologique qui avait été crée en 2013, et le Haut conseil pour le climat né en novembre dernier, les groupes de réflexion sur le climat ne manquent pas. Très présente lors du Grand débat, la question de la bataille climatique avait également donné lieu à plusieurs propositions citoyennes. "On a proposé des solutions concrètes" souligne la responsable de campagne, qui détaille une "taxe solidaire" visant à allier "social et environnement", mais aussi "la fermeture des centrales à charbon".