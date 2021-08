Rentrée sociale : l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU appelle à une journée de mobilisation le 5 octobre

Une majorité de syndicats feront leur rentrée le 5 octobre. La CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidel, Unef et UNL ont appelé lundi soir à une journée de mobilisation ce jour-là pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études.

Ces organisations "s'opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes", écrivent-elles dans un communiqué lu au cours d'un point presse au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis) lundi soir. Avant de poursuivre : "L'élargissement et l'accélération indispensable de la vaccination demandent de renforcer l'accès à la santé, les moyens de l'hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer et non de sanctionner les salariés".