Grève à la RATP : "le service minimum n'est pas le sujet, le sujet, c'est les retraites", affirme Jean-Baptiste Djebbari

L'INTERVIEW POLITIQUE - Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports, était l'invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI ce vendredi 13 septembre 2019. L’occasion de revenir sur la grève monstre de la RATP, la réforme des retraites ainsi que des offres de reprises de la compagnie aérienne, Aigle Azur.

Alors que les transports sont au ralenti ou à l’arrêt sur le réseau RATP, le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, était l'invité de l'interview politique d'Elizabeth Martichoux ce vendredi 13 septembre 2019. Lors de cette entretien, il a notamment soutenu la RATP et son plan pour faire face à une grève d’une ampleur inédite, la dernière d'une telle ampleur remonte à 2007. "Depuis ce matin, le plan de transports par la RATP est tenu. La 1 et la 14 fonctionnent, les autres sont fermées ou partiellement. Le fonctionnement est conforme à ce qu'a annoncé la RATP hier. 500 volontaires sont aujourd'hui dans les stations de métro pour tenter d'aider les voyageurs", affirmé le secrétaire d'État.

Parmi les revendications des salariés de la RATP, il y a notamment la question de la durée de travail, qui engendre beaucoup d'inquiétude. Le secrétaire d'État dit comprendre "le niveau d’anxiété". Il détaille : "tous les droits acquis jusque 2025 le sont. A partir de 1963 jusqu’à 2025, tous les droits acquis à la retraite sont préservés. Après, on va construire ce régime universel. On va le construire avec les personnes concernées. Je ne peux pas vous dire à quel âge exactement ils partiront à la retraite."

Selon les secrétaires d’Etat, les "modalités de transition" vont être fixées. "On va commencer à recevoir les syndicats de la RATP courant octobre. On va se coordonner. Le régime spécial de la RATP va converger petit à petit vers un régime universel. L’objectif est de converger, pas de supprimer. Ce régime spécial va durer jusqu’en 2025, après on va commencer la transition, et en 2040, il sera universel."