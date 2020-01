Grève : Elisabeth Borne assure qu'"il n'y aura pas de pénurie de carburant"

La CGT appelle à un blocage de toutes les raffineries de France, du 7 au 10 janvier, laissant craindre une possible pénurie de carburant. Un risque exclu par Elisabeth Borne qui s'est voulue rassurante ce jeudi matin sur LCI. "Il y a un droit de grève garanti par la constitution mais il n’y a pas de droit au blocage dans notre pays", a-t-elle assuré face à Elizabeth Martichoux. "Ces annonces, elles ne sont faites que pour faire paniquer les Français pour qu’ils se précipitent dans les stations-services, ce qui peut effectivement causer des ruptures sur un certain nombre de produits de carburant."

Face à cela, la ministre de la Transition écologique et solidaire et des Transports s'est dit "très confiante". "Nos raffineries fonctionnent parfaitement aujourd’hui : six sur sept expédient leurs produits et, de toute façon, l’approvisionnement des stations-services se fait à partir de 200 dépôts, donc il n’y a aucun problème à ce sujet, ni aujourd’hui ni demain."