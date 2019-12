Réforme des retraites : "Si chacun fait un pas, un accord est possible", estime Jean-Pierre Raffarin

Jean-Pierre Raffarin a également expliqué comprendre la mobilisation mais a martelé que la violence n'était pas la solution, faisant notamment le parallèle avec la réforme des retraites de 2003 : "La protestation dans la République est légitime, la violence n’est pas légitime dans la République. Aujourd’hui, à chaque mouvement de protestation, il y a des risques de violences. En 2003, nous avions des contestations puissantes, on allongeait la durée de cotisation des fonctionnaires, c’était une réforme difficile. Dans ce contexte, nous avions des contestations puissantes mais pas de violences verbales, physiques et sur les réseaux sociaux."

Pour Raffarin, le gouvernement "devra mettre sur la table prochainement sa proposition." "Aujourd’hui, nous avons des principes, nous sommes sur une grande réforme systémique, qui se veut plus juste, et nous avons des mesures pour financer le système, qui est dans une impasse. Un gouvernement ne souhaite jamais la grève. La grève, quand c’est une contestation, ce n’est pas quelque chose d’insurmontable pour un gouvernement, quand ça devient un blocage, cela fragilise le pays" a-t-il ajouté.

"Le gouvernement devra, à un moment, réunir un certain nombre de partenaires sociaux, et si possible présenter un accord. (…) Si chacun est prêt à faire un pas, je pense qu’un accord est possible. Ce gouvernement-là, ce quinquennat-là doit apporter sa contribution à la réforme des retraites" a estimé l'ancien Premier ministre.