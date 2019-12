Grève : les voies de bus et taxis sur autoroute ouvertes au covoiturage en Île-de-France

A la veille d'une semaine de pagaille annoncée dans les transports franciliens, le gouvernement cherche des solutions d'urgence pour favoriser les alternatives. Après avoir encouragé le recours au covoiturage dès le 5 décembre - une pratique en hausse de 75% la semaine dernière -, Elisabeth Borne a annoncé une nouvelle mesure, dimanche lors de son passage au Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro.

La ministre de la Transition écologique et solidaire a ainsi indiqué qu'à partir de lundi, "les voies réservées sur les grands axes qui arrivent sur Paris seront ouvertes au covoiturage". "Les voies habituellement réservées aux transports en commun et aux taxis seront ouvertes aux véhicules avec trois passagers ou plus", a-t-elle détaillé.