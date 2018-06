SNCF : Borne s'interroge sur "le sens de continuer la grève une fois le texte voté"

Car Elisabeth Borne réfute toute volonté de passer en force. "C’est une réforme dont on a posé les grands principes au départ et qui a été enrichie dans la concertation." Elle explique qu’en effet, l’idée première d’avoir recours à des ordonnances a finalement été oubliée, au profit de la discussion. "On nous avait suspecté de vouloir passer en force, non, le débat a eu lieu à l’Assemblée et au Sénat sur les dispositions de la loi."





Et pour la ministre, le vote de cette loi marque l’échec et la fin du mouvement social porté par les syndicats CGT et Sud-Rail. "Il faut que chacun ait conscience que la loi va être votée cet après-midi, on aura une discussion la semaine prochaine en commission mixte paritaire, pour trouver un texte commun à l’Assemblée et au Sénat (ce qui devrait être une formalité, ndlr). Quand la loi sera votée, elle s’appliquera. Quel sera le sens de continuer ce mouvement une fois qu’on a ce texte voté ?".





Car la ministre ne cesse de rappeler que cette réforme, par ailleurs plutôt soutenue dans l’opinion publique au regard des sondages, se fait dans l’"intérêt" des Français. "Chacun souhaite avoir un service ferroviaire qui fonctionne mieux", répète-t-elle. "C’est ce que porte cette réforme : un investissement sans précédent, pour avoir moins de trains en retard, sortir des ralentissements car nos concitoyens mettent plus de temps à faire un trajet qu’il y a plusieurs décennies, plus d’opérateurs, plus de trains, des trains moins cher... "