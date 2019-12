Grèves contre la réforme des retraites : Laurent Berger ne veut pas de blocage à Noël

"C'est très simple : pour que la CFDT porte un autre regard sur ce projet de loi, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point c'est tout." Dans le Journal du Dimanche, le secrétaire général de la CFDT va droit au but. Laurent Berger continuera de s'opposer au projet du gouvernement tant que ce dernier y inscrira cette mesure d'allongement de la durée de cotisation.

Dans le JDD, le leader de la CFDT explique que "cela n'a aucun sens de conjuguer" réforme "systémique" et réforme "paramétrique", c'est-à-dire touchant à un des paramètres du système : l'âge ou la durée de cotisation. "C'est profondément injuste de demander à ceux qui sont nés en 1960 et qui doivent partir à la retraite en 2022 de travailler plus longtemps", ajoute-t-il.

La CFDT a rejoint la mobilisation contre ce projet de loi mercredi dernier, après les annonces d'Edouard Philippe. Laurent Berger avait déclaré après le discours du Premier ministre que la "ligne rouge" avait été franchie avec l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Depuis, le syndicat a appelé à la mobilisation mardi prochain, même si Laurent Berger reste favorable à une transformation du système actuel en "système universel" par points.