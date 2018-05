Grogne sociale : la stratégie présidentielle d'Emmanuel Macron montre déjà ses limites

Avec un conflit à Air France dans l'impasse, une grève à la SNCF qui s'enlise ou encore une opposition portée principalement par les extrêmes, la contestation sociale en France semble se radicaliser. Une radicalisation qui intervient à peine un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, cette transformation souligne-t-elle déjà les limites de sa stratégie présidentielle ? Le décryptage en plateau avec Christophe Jakubyszyn, notre éditorialiste politique.



