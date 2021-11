En évoquant "l'autonomie" de la Guadeloupe, Sébastien Lecornu fait des vagues

En ouvrant le débat, "sans tabou", le membre du gouvernement a aussi provoqué la colère des oppositions. À droite, le candidat à l'investiture LR Xavier Bertrand a fustigé cette éventualité. Sur Twitter, il écrit : "les Guadeloupéens et les Martiniquais ne veulent pas moins d’État, au contraire : ils entendent que l’État se tienne à leurs côtés et assume ses responsabilités".

La teneur du message de Michel Barnier, autre aspirant au ticket présidentiel de LR, "ce qui est en jeu, c’est l’unité de la Nation. Ce que l’on attend du gouvernement aux Antilles, c’est de l’autorité, du dialogue et un soutien sanitaire et économique. Ni panique, ni improvisation". "Il n’est pas permis de semer le doute sur notre attachement à la France d’outre-mer", conclut l'ancien commissaire européen.

Plus à droite, Marine Le Pen, l'ancienne patronne du Rassemblement national et candidate à la présidentielle, lance sur Twitter : "Pour essayer d’acheter les indépendantistes radicaux, le gouvernement se dit prêt à lâcher la Guadeloupe. Ce n’est pas ce que les Guadeloupéens attendent ! Ils attendent de l’État d’être protégés et respectés et qu’on leur offre des perspectives."