VIDÉO - Massacre du 17 octobre 1961 : l'hommage du préfet de police de Paris Didier Lallement, une première

" A la mémoire des morts du 17 octobre 1961"... Juste après la sonnerie aux morts, les mots de la représentante de la préfecture de police résonnent sur ce pont symbolique des violences perpétrées il y a soixante ans , et situé à quelques dizaines de mètres des locaux de la préfecture. Didier Lallement, qui vient de déposer une gerbe, salue et observe une minute de silence. Le préfet ne prendra cependant pas la parole, à l'exemple du président français la veille.

Participant hier à une cérémonie sous le pont de Bezons , une première pour un président de la Vᵉ République, Emmanuel Macron n'avait, lui non plus, pas pris la parole sur place. C'est un communiqué de l'Élysée qui avait développé la position présidentielle : "les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République". Si le président français "a reconnu les faits", selon sa propre formule, la responsabilité en est attribuée essentiellement au préfet de l'époque. Insuffisant pour Alger , comme pour les associations antiracistes présentes ou les anciens militants FLN.

Le 17 octobre 1961, près de 30.000 manifestants avaient convergé vers Paris, pour protester contre le couvre-feu tout juste instauré pour les seuls "Français musulmans d'Algérie". Les ordres du préfet Maurice Papon sont d'empêcher les cortèges, venus des plusieurs villes de la périphérie parisienne, d'entrer dans la capitale. Les ponts et les portes de la ville deviennent des points stratégiques où la police fait montre d'une violence inouïe. Les manifestants, souvent venus en famille, sont frappés sans discernement. Certains sont jetés à la Seine, ou poussés à le faire d'eux-mêmes : ce fut justement le cas au pont St-Michel où se trouvait le préfet Lallement ce dimanche matin. Après une occultation durant trois décennies par les autorités, qui ne reconnaissaient que trois morts et les attribuaient à des règlements de comptes, des témoins et des historiens ont mis en évidence un bilan d'une toute autre ampleur : plusieurs dizaines, voire plus de deux cents personnes, auraient été tuées ce jour-là sous l'action de la police, d'innombrables autres blessées, tandis que 12.000 étaient arrêtées.