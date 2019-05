Guerre au Yémen : la France confirme un prochain chargement d'armes sur un cargo saoudien

"Il y aura chargement d'armes en fonction et en application d'un contrat commercial", a déclaré sans plus de précisions la ministre française sur la chaîne BFMTV et la radio RMC, interrogée sur le cargo saoudien Bahri Yanbu, qui s'est arrêté au large du port du Havre, dans l'après-midi même. Il n'entrera pas dans le port avant jeudi matin, a précisé la capitainerie à un correspondant de l'AFP, sans plus de précision. Florence Parly n'a pas précisé la nature des armes qui seront chargées ni leur destination. Mais une source gouvernementale citée par l'AFP s'est chargé à sa place de contredire les informations de Disclose : "Il ne peut pas s'agir de canons Caesar puisqu'il n'y a aucune livraison de Caesar en cours".





Le Caesar est un camion équipé d'un système d'artillerie. Selon une note de la Direction du renseignement militaire (DRM), révélée par Disclose mi-avril, 48 canons Caesar produits par l'industriel français Nexter "appuient les troupes loyalistes, épaulées par les forces armées saoudiennes, dans leur progression en territoire yéménite". Une carte de la DRM estime que "436.370 personnes" sont "potentiellement concernées par de possibles frappes d'artillerie", dont celles des canons français, dont le fonctionnement est montré dans cette vidéo de promotion de l'Armée de Terre.