Guillaume Larrivé : "Laurent Wauquiez s'est comporté en homme d'honneur et en homme de valeurs"

Laurent Wauquiez a finalement décidé de démissionner de la présidence des Républicains dimanche 2 juin 2019 au JT de 20h de TF1. Une décision qui intervient une semaine après la débâcle historique du parti aux élections européennes. Pour Guillaume Larrivé, il "s'est comporté en homme d'honneur et en homme de valeurs". "Cette défaite est collective, l'échec est donc collectif. Il nous appartient d'en tirer les conséquences", a déclaré le député de l'Yonne.



Le secrétaire général délégué des Républicains a estimé que "la mission de la droite est de tracer un chemin de réconciliation nationale. Car "le pays est fracturé". Cela "commence par se mettre au clair au sein des Républicains".



Interrogé sur l'appel à l'union des droites de Marion Maréchal, Guillaume Larrivé a répondu : "C'est de la politique-fiction". Il pointe "des accords majeurs" avec le rassemblement national. "Les Républicains ne sont pas à vendre à la découpe. Nous ne sommes pas dans cette logique de ralliement. On ne change pas de camp, on ne tourne pas sa veste", a conclu l'élu LR.



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.