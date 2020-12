Harcelée et menacée, Cécile Duflot quitte Twitter "pour un temps"

"Il vient de rerererecommencer." Dans des messages publiés ce mardi matin sur Twitter, l'ancienne ministre Cécile Duflot annonce qu'elle est de nouveau harcelée et menacée par un homme déjà condamné pour des faits similaires à son encontre. "Depuis trois ans un homme me harcèle par différents moyens. Il y a eu trois procès, il est allé en prison", précise-t-elle, annonçant qu'elle allait donc s'"en aller pour un temps".

Cécile Duflot, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France, décrit l'ampleur des menaces reçues : "Des dizaines de messages, même argumentaire et menaces régulières de me tuer, violer ma fille et moi ou se tuer." "Ce n’est pas simple de parler de cela, même pour moi, mais comme je pense qu’il faut que ce sujet avance, il faut que certains comprennent que ça existe pour de vrai, que les discours à la con infusent sur les esprits fragiles et que le passage à l’acte existe", ajoute-t-elle.

Dans une capture d'écran d'un des textes qui lui sont adressés par cet homme, on peut lire : "Vous êtes incapable de faire la différence entre un violeur/agresseur et un gars qui vous drague parce qu’il vous aime et qu’il veut se marier avec vous. Sachez que je ne suis pas un violeur ni un agresseur sexuel, je voulais seulement avoir un enfant avec vous si vous étiez d’accord et je suis dégoûté de comment vous avez réagi. Si vous ne vouliez pas que j’insiste, vous n’aviez qu’à accepter d’avoir une relation avec moi."