Harcèlement des 6es : Blanquer plaide pour "une intégration renforcée" au collège

"Il y a beaucoup à faire autour de la classe de 6e." À l'occasion de la rentrée scolaire, une nouvelle forme de harcèlement, apparue sur TikTok, Twitter et Instagram, a pris de l'ampleur. Les élèves de 6e, donc nés en 2010, ont été la cible de moqueries, d'insultes et de dénigrements de la part d'élèves plus âgés au sein même des collèges. Une campagne relayée avec le hashtag #Anti2010. Face à cette haine gratuite, la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, a demandé au gouvernement d'"agir en urgence", avant que TikTok retire "tous les hashtags" visant à harceler ces élèves.

Pour endiguer ce nouveau phénomène grandissant et inquiétant, Jean-Michel Blanquer a décidé de passer à l'action. "On a décidé de renverser la donne en lançant l'opération #Bienvenueaux2010", avec pour objectif recherché "une intégration renforcée des élèves de 6e, avec des élèves plus âgés qui leur souhaitent la bienvenue et leur servent de tuteurs", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, jeudi 23 septembre. "Ce qu'on devrait faire très naturellement dans chaque établissement, à partir du moment où arrivent les 6es."