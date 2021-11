Harcèlement scolaire : Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures, dont le lancement de l'application 3018

Dans ce clip vidéo de plus de quatre minutes, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures, dont un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants et une nouvelle application pour les aider à dénoncer les faits. "En plus du numéro 3018 mis en place, une appli 3018 sera lancée en février pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situations de harcèlement afin que celles-ci soient encore mieux accompagnées", a-t-il indiqué. "Nous allons renforcer les maisons des adolescents, les Points d'Accueil et d'Écoute Jeunes, les lieux physiques avec des personnes qui sont là pour recevoir la parole et pour écouter partout sur le territoire", a poursuivi Emmanuel Macron.