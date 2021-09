Harkis : Emmanuel Macron "demande pardon" et annonce une loi "de reconnaissance"

Cette annonce est vue d'un bon œil par les associations de Harkis : depuis des années, elles réclamaient une "loi de reconnaissance de l'abandon des harkis" et de "leur relégation dans des camps de transit et les hameaux de forestage dans des conditions déplorables". Quelque 300 personnes ont été conviées à l'Elysée, notamment des associations de Harkis, de la "mémoire", "d'anciens combattants", selon l'Elysée.

"Les Harkis" sont ces anciens combattants - jusqu'à 200.000 hommes - recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant la guerre d'indépendance algérienne (1954-1962) qui opposa des nationalistes algériens à la France.

A l'issue de cette guerre, les Harkis sont abandonnés par la France et nombre d'entre eux sont victimes de massacres de représailles en Algérie. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, accompagnés parfois de femmes et d'enfants, sont transférés en France par l'armée et transiteront entre 1962 et 1965 pour la majorité dans des "camps de transit et de reclassement", aux conditions de vie indignes et durablement traumatisantes.