Omissions, sous-déclarations : les principaux cas signalés par la Haute autorité pour la transparence depuis sa création

L'éphémère secrétaire d'Etat Thomas Thévenoud avait été l'une des premières cibles de la HATVP, peu après la création de cette dernière. Un contrôle fiscal lancé lors de sa nomination au gouvernement Valls en août 2014 avait révélé des retards de paiement et de déclaration au fisc, et provoqué sa démission immédiate. Si la régularisation fiscale a eu lieu dans la foulée, les poursuites engagées à son encontre ont abouti à une condamnation, définitivement confirmée par la Cour de cassation en septembre 2019, à un an de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. Thomas Thévenoud est resté député jusqu'en 2017, les appels interjetés entre-temps ayant été suspensifs.

Mais dès mars 2014, la ministre Yamina Benguigui, par ailleurs conseillère de Paris, avait été épinglée par la HATVP pour une omission sur sa déclaration d'intérêts. Il était question de parts détenues dans une société basée en Belgique, dont elle était également administratrice. La réalisatrice avait été contrainte, elle aussi, de démissionner du gouvernement et de son mandat local. Elle a été condamné en appel, en 2016, à deux mois de prison avec sursis, un an d'inéligibilité et 5000 euros d'amende.