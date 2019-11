Hausse des emplois industriels : est-ce une première depuis "au moins 10 ans", comme l'affirme Sibeth Ndiaye ?

Invitée ce jeudi matin d'Élizabeth Martichoux sur LCI, Sibeth Ndiaye a estimé que l'échec de la reprise de Whirlpool n'était "pas l'échec du président de la République". La porte-parole du gouvernement en a profité pour saluer le bilan de la majorité à mi-mandat, expliquant que "depuis deux ans et demi, la France a fait ce qu'elle n'avait jamais fait depuis une dizaine d'années : récréer de l'emploi industriel".

Sibeth Ndiaye a raison d'affirmer que le nombre d'emplois industriels est en augmentation. Celui-ci a en effet baissé pendant plus de 15 ans : du 1er trimestre 2001 jusqu'au 3e trimestre 2017, quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Durant cette période, plus de 900.000 emplois ont été détruits dans l'industrie, l'Insee en a ainsi compté au plus bas 3.131.500.