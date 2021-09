Hausse des prix de l'énergie : Jean Castex annoncera des mesures au 20h de TF1 ce jeudi

Alors que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, et que les prix de l'énergie n'en finissent plus de flamber, Jean Castex va prendre la parole sur ce sujet ce jeudi soir. Invité sur le plateau du 20H de TF1, le Premier ministre répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau et annoncera les mesures du gouvernement pour faire face à l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité.

Le gouvernement, confronté à une flambée des prix de l'énergie, et notamment du gaz, a en effet prévu, en plus du chèque exceptionnel de 100 euros pour les ménages modestes, de prendre de nouvelles dispositions. "Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on travaille à des mesures supplémentaires", avait ainsi annoncé ce mardi matin sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.