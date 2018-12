La CAF l'assure : elle sera prête pour verser la prime d'activité le 5 février

Cela signifie que seulement 55% des smicards seront concernés par cette "hausse de 100 euros". Mais les nouvelles conditions permettront, selon Edouard Philippe dans Les Echos, "d'augmenter le nombre de foyers éligibles, qui passera de 3.8 à 5 millions." En sachant que les dernières statistiques mis à disposition sur le site de la Caf indiquent 2,66 millions de foyers bénéficiaires de la prime d'activité en juin 2018. Et qu'on estime à un tiers de non-recours parmi les personnes éligibles.





La ministre Agnès Buzyn est enfin revenu sur certains critères requis pour bénéficier de cette mesure. “En pratique, tout le monde est éligible à partir de 18 ans quand on touche un revenu, qu’on soit agriculteur, indépendant, salarié du privé ou fonctionnaire" a-t-elle rappelé. "Evidemment cela dépend de la composition de la famille. On a le droit à la prime d’activité à partir de 0.5 smic jusqu’à 1.3 (1565 euros) quand on est célibataire et 1.7 smic (2000 euros) quand on est une famille monoparentale."