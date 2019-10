Hervé Morin : "La France n'est pas préparée à une catastrophe industrielle"

INTERVIEW - Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les habitants craignent pour leur santé. D'après Hervé Morin, l'Hexagone n'a pas la méthode adéquate pour gérer ce genre de catastrophe industrielle.

Quelques jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, certains Rouennais retrouvent de l'amiante dans leur jardin. Selon Hervé Morin, président des Centristes de la région Normandie, il y a énormément de dysfonctionnements dans la gestion de cette catastrophe industrielle. D'un, parce que l'Hexagone n'est pas préparée à un tel incident. De deux, les matériels de protection individuelle des intervenants sur le site, notamment les policiers, ne sont même pas adaptés à la situation. De plus, on n'a pas correctement informé les élus et les maires sur le sujet. D'ailleurs, plus de 100 maires ont envoyé une lettre au Premier ministre pour une reconnaissance rapide de l'état de catastrophe technologique et la mise en place d'un registre de suivi médical. Quelles autres mesures doit-on entreprendre ?



