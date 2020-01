Hidalgo et Dati en hausse, Griveaux patine : "C'est le retour du bloc de droite et du bloc de gauche" à Paris

LCI - Hidalgo creuse l’écart, Dati fait une percée, Griveaux patine… comment analysez vous le résultat de ce sondage ?

Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP - Il faut être prudent, nous sommes à 2 mois du vote. La campagne commence à peine. Mais c’est vrai qu’on voit une dynamique en faveur d’Hidalgo. Elle a fait bouger les lignes et progresse de 2,5 points par rapport à une enquête ifop de décembre. Elle arrive à mieux rassembler à gauche. Elle capte 47% des électeurs de Mélenchon en 2017 et 3 électeurs de Macron sur 10. Elle fait revenir des électeurs de gauche qui étaient tentés par Griveaux.

Rachida Dati capte, elle-aussi, une dynamique. Elle était à 14% dans un sondage Ifop fiducial du JDD et Sud Radio en septembre. Elle parvient à rassembler les électeurs de droite mieux que par le passé. C’est le retour du bloc de droite et du bloc de gauche. Et Benjamin Griveaux est pris en étau entre le bloc de gauche et le bloc de droite. Pour Rachida Dati, ce qui a été primordial, c’est cette alliance Griveaux-Bournazel . Les électeurs de Pierre Yves Bournazel sont allés clairement chez Rachida Dati.