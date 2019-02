"Hijab de running" de Decathlon : Lydia Guirous (LR) s'en prend à Marlène Schiappa, qui invite à "prendre de la hauteur"

Interrogée sur LCI sur cette vague de pression qu'a subie l'enseigne d'articles sportifs, alors que le hijab n'est pas illégal, Lydia Guirous a répondu que Decathlon était certes dans son droit, mais qu'il fallait selon elle "défendre les valeurs et le mode de vie occidentale". Concernant la réponse de Decathlon, en faveur de l'inclusion et répondant à un besoin de clientèle, Lydia Guirous considère qu'en commercialisant ce hijab de course, l'enseigne soutenait une "forme d’islamisation rampante dans la société française, et dans de nombreuses sociétés occidentales ou l’islamisme gagne du terrain." Pour la porte-parole des Républicains, Decathlon était "en train de se soumettre sans s’en rendre compte, d’être les idiots utiles des islamistes". Pour éclairer ses propos, elle a comparé le hijab pour la pratique sportive des femmes à "l'épisode de Gap où une petite fille était voilée dans les publicités et les vitrines".