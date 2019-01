Hollande et Sarkozy réticents au référendum

Pour son prédécesseur à l'Élysée, "le référendum doit être une question très simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non". Or, selon lui, "je ne pense pas qu'on peut répondre par oui ou par non à un traité de 250 articles", estime Nicolas Sarkozy, en référence au référendum de 2005 concernant la ratification de la Constitution européenne. "En revanche, j'aurais volontiers fait un référendum sur la suppression du service national : on peut répondre par oui ou par non", poursuit M. Sarkozy. "Mais pour des raisons institutionnelles, médiatiques et politiques, je pense que les référendums doivent être maniés avec précaution. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les avoir, mais la Vème République, c'est le pouvoir donné à un homme et une majorité pour cinq ans : qu'ils assument leur pouvoir".