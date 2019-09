Hommage à Jacques Chirac aux Invalides : encore beaucoup de monde sur les lieux

JT 20H - Beaucoup de personnes sont encore présentes aux Invalides à l'heure actuelle. Elles sont venues rendre un hommage à l'ancien président de République. On fait le point sur place.

Des dizaines de milliers de Français sont venus dire adieux à Jacques Chirac, aux Invalides, ce dimanche. Ce soir, la foule continue d'affluer. Les lieux resteront ouverts au public toute la nuit, jusqu'à lundi matin à 7 heures. Pour cause, les préparations de la suite de la commémoration. Plus de détails avec Sehla Bougriou.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.