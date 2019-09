Hommage à Jacques Chirac : un couac à l'origine de l'absence de l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder

MALENTENDU - L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder était le grand absent de la cérémonie organisée lundi à l'église Saint-Sulpice. Le résultat d'une erreur de communication.

Une cérémonie émouvante, émaillée d'un petit couac. Alors qu'il avait une chaise à son nom à l'église Saint-Sulpice et au déjeuner prévu dans la foulée à l'Elysée, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder ne s'est pas présenté à la messe en l'honneur de Jacques Chirac. La chaise est donc restée vide durant la célébration.

Sur les réseaux sociaux, le bruit circulait qu'il n'y avait plus de place dans l'église pour l'ex-chancelier, ce qui n'est

manifestement pas le cas. "Il y a eu un malentendu dans la circulation de l'information via les ambassades", a indiqué à LCI une source à l'Elysée. "Gerhard Schröder a cru qu'il n'était pas invité à Saint-Sulpice à la cérémonie, et il n'est donc pas venu. Or une place lui était bien sûr réservée de même qu'au déjeuner".