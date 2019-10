Hommage aux victimes de l'attentat à la préfecture : Emmanuel Macron appelle la nation à combattre le terrorisme islamiste

JT 13H - Le président de la République a tenu son premier discours depuis l'attaque à la préfecture de police de Paris. Que peut-on retenir ?

Ce 8 octobre 2019, le président de la République rend hommage aux victimes de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Il s'agit de sa première prise de parole depuis le drame. Dans son discours, il a insisté sur le combat de toute la nation contre "l'hydre islamiste". "Nous mènerons toujours le combat, et à la fin, nous l'emporterons", a-t-il déclaré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.