Ce que l'on sait de l'hommage national rendu aux soldats tués au Burkina Faso

Dimanche, la ministre des Armées, Florence Parly, était présente pour leur rendre un premier "hommage" au moment où "leur dépouille mortelle [a regagné] le sol de France".





Une cérémonie d'honneurs militaires, réservée aux familles et aux proches des deux membres des Forces spéciales, a déjà eu lieu lundi après-midi aux Invalides, au cours de laquelle le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck, a présenté ses condoléances aux familles et a décoré les soldats, à titre posthume, de la médaille militaire et de la Croix de la valeur militaire.