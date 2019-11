Ce que l'on sait de la cérémonie d'hommage national aux treize militaires morts au Mali

Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, elle devrait avoir lieu dans l'après-midi et inclura les régiments ainsi que les communes concernées par la mort de chaque militaire. Des élèves et des représentants du monde combattant devraient également faire partie des invités.

Après le choc, l'heure est désormais au deuil et au recueillement. Un hommage national pour les treize soldats français morts au combat lors d'une collision d'hélicoptères doit être célébré ce lundi 2 décembre. Une cérémonie qui sera présidée par le chef de l'Etat et se déroulera dans la cour d'honneur des Invalides à Paris.

C'est donc aux Invalides, symbole militaire de la ville de Paris, que se déroulera cet hommage, comme le veut l'usage. Depuis le 17e siècle, vétérans et blessés de guerre y sont accueillis. L'hommage national est une tradition pour les militaires morts dans l'exercice de leurs fonctions ou au combat. Plusieurs dispositions peuvent être prises par l'Elysée à l'échelle du pays, dont la mise en berne des drapeaux, ou encore une minute de silence.

Plusieurs personnalités politiques se rendront aux Invalides, et notamment les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy - Valéry Giscard d'Estaing sera, lui, absent. Deux ex-Premiers ministres, François Fillon et Bernard Cazeneuve, prendront eux aussi part à la cérémonie.