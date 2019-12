Hôpitaux : d'où viennent ces "crédits en réserve" de 415 millions d'euros qu'Agnès Buzyn va débloquer ?

Les "mises en réserves prudentielles de crédits", effectuées chaque année sur le budget de l'Assurance maladie, ont été mises en place depuis 2010 et ont pour vocation de garantir le respect de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), fixé notamment pour les hôpitaux. Elles ont été étendues en 2015 aux activités de soins de suite, de réadaptation et de psychiatrie. Elles représentaient un montant de 412 millions d'euros en 2017, et de 415 millions d'euros en 2018 et en 2019.

Ces crédits hospitaliers en réserve constituent une forme de garantie, et sont dégelés par l'Etat en fonction du respect de l'Ondam par les établissements hospitaliers. Il peuvent être débloqués en plusieurs fois - comme cela a été le cas dans les précédentes années -, ou en une seule, si l'Ondam a été respecté, voire si les hôpitaux ont finalement dépensé moins que prévu, comme cela était le cas l'an dernier. Ils peuvent au contraire être annulés en cas de dépassement de l'Ondam.

En 2019, les mises en réserve se composaient, pour 305 millions d'euros, du coefficient prudentiel MCO (médecine, chirurgie et obstétrique), pour 84 millions d'euros, des mises en réserve sur la dotation annuelle de financement (soins de suite, réadaptation et psychiatrie) et pour 26 millions d'euros, de la dotation prudentielle OQN (objectifs quantifiés nationaux).