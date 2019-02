Hôpitaux, Radio France, EDF... Qui est visé par les critiques de la Cour des comptes ?

Alors que le nombre de personnes hospitalisées dans le service des urgences a augmenté de 15%, la Cour considère que 20% de ces patients devraient pouvoir s’adresser à une autre structure. Selon elle, il convient donc de faire "évoluer" ceux dont l'activité serait "insuffisante", notamment en passant par une fermeture ou une "transformation en centre de soins non programmés". Sont particulièrement visés ceux "dont la faible activité, notamment en 'nuit profonde' ne permet plus d'assurer la permanence des soins dans des conditions financièrement supportables".





La Cour des comptes recommande aussi, dans le cas où une telle évolution ne serait pas possible, de passer par des fermetures nocturnes, de minuit à 8h00. Aujourd'hui une telle pratique n'est pas autorisée par la législation. Le rapport appelle également à développer des "filières d'admissions directe" pour les personnes les plus âgées, dont le passage en urgence est plus fréquent et plus long. Les magistrats de la rue Cambon veulent aussi "promouvoir la délégation de tâches" aux infirmières, notamment pour administrer des antidouleurs, prescrire des radios ou poser des attelles ou des minerves.