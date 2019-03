Hortefeux, Morano, Péchenard… Les sarkozystes en bonne place sur la liste LR aux Européennes

Longtemps citée, l'ex-députée de Haute-Garonne Laurence Arribagé ne figure pas sur la liste.





Parmi les eurodéputés sortants figurent Geoffroy Didier, Anne Sander, Franck Proust, Alain Cadec et Angélique Delahaye. D'autres ne se représentaient pas, tels Michel Dantin ou Françoise Grossetête. La vice-présidente de Normandie Françoise Guégot et les anciens députés Philippe Meunier et Bernard Carayon figurent également sur la liste, qui comptera également en vingtième position un "représentant de l'Outre-mer".





La liste doit être approuvée par le Conseil national du parti qui se réunit le 16 mars à Lyon et doit également accoucher d'un programme. Le parti dirigé par Wauquiez, qui oscille entre 8 et 14% dans les sondages, a enregistré mercredi de nouveaux départs: la maire de Morlaix Agnès Le Brun et l'ex-députée de Moselle Marie-Jo Zimmermann, affirmant ne plus se reconnaître dans les valeurs et le fonctionnement interne.