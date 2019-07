Humilité en politique : faut-il y croire ?

Souvent critiqué pour son "arrogance" et ses petites phrases controversées, Emmanuel Macron adopte un nouveau ton. Le chef de l’État s’est livré à quelques confidences à Bormes-les-Mimosas, près du Fort de Brégançon où il passe ses vacances. "Je pense que ces six derniers mois, il y a plein de choses que je n’ai pas bien faites. Parfois il faut prendre le temps et avoir ces débats", a-t-il reconnu devant la presse et les vacanciers. S'agit-il d'un coup de com ou un changement profond ?



