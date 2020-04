Hydroxychloroquine : "Ne faisons pas croire que c'est un poison", clame Philippe Douste-Blazy sur LCI

"Nous demandons au Premier ministre et à son ministre de la Santé de modifier d'urgence ce décret et mettre à disposition immédiate dans toutes les pharmacies hospitalières de l'hydroxychloroquine (...) pour que chaque médecin hospitalier puisse en prescrire à tous les malades". C'est un appel étayé, clair, incisif, relayé par une pétition baptisée "#NePerdonsPlusDeTemps", qui a déjà recueilli plus de 70.000 soutiens sur la plateforme Change.org.

Lancée par l'ex-ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et le Pr Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches et spécialiste de la maladie de Lyme, cette pétition a été signé par des personnalités du monde médical comme Patrick Pelloux, ou encore l'ancienne ministre de la Santé Michèle Barzach, qui appellent à assouplir d'urgence les possibilités de prescription de l'hydroxychloroquine.

Philippe Douste-Blazy était l'invité de LCI à ce sujet ce samedi : "Il y a eu quand même suffisamment de certitudes pour que l'Agence du médicament américaine, la plus sérieuse et la plus rigoureuse dans le monde, permette à tous les médecins hospitaliers américains de prescrire de l'hydroxychloroquine aux patients hospitalisés qui n'ont pas de formes sévères", a-t-il commenté de but en blanc. "De la même manière, l'IHU de Marseille avec le professeur Raoult, vient de prouver que l'association de ce médicament avec de l'Azithromycine, un antibiotique à effet antiviral, baisse la charge virale du malade en 5, 6 jours, ce qui ne le rend plus contagieux du tout, et améliore les symptômes en atténuant les complications", a-t-il poursuivi.