"I want to be president" : dans un interview au Times, Rachida Dati dit son ambition pour 2022

Réélue maire du 7e arrondissement de Paris en juin dernier, Rachida Dati voit plus loin. Et elle le dit en anglais. Interrogée sur ses projets ces deux prochaines années par le quotidien The Times qui lui consacre un portrait ce lundi 28 septembre, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy répond : "Gagner l'élection présidentielle de 2022".

"Quand vous faites de la politique et que vous gagnez des batailles électorales et que vous faites en sorte que votre cause avance, que vous défendez vos valeurs et une communauté de destins, nécessairement il arrive un moment où vous vous dites, surtout quand vous voyez l'état du pays, cette bataille, peut-être que je pourrais la mener", a déclaré l'ancienne ministre de la Justice.

Avec cette petite phrase glissée à un média étranger, Rachida Dati vient-elle de faire officiellement acte de candidature ? "Elle reprend des choses qu’elle a déjà dites", veut minimiser auprès de LCI Nelly Garnier, porte-parole du groupe républicain Changer Paris à la mairie de Paris. "Elle pense que le pays va mal, est fracturé, que le pouvoir est confisqué par les élites, et son ambition est de casser ces déterminismes sociaux. Elle pose également la question du leadership de la droite pour 2022, une élection qu’elle ne doit pas perdre", ajoute cette proche de la maire du 7e arrondissement.