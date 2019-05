Ian Brossat annonce qu’il va porter plainte contre Marcel Campion après un nouveau torrent d’insultes homophobes

Ian Brossat riposte après les propos à caractère diffamatoires de Marcel Campion. Le roi des forains a créé la polémiques pour avoir insulté l'adjoint d’Anne Hidalgo chargé du logement, en le qualifiant d'"escroc" et de "petit merdeux". "En plus, on peut pas dire qu’il est de la jaquette, puisqu’on n’a plus droit de le dire...", avait-il ajouté, lors d'une réunion publique filmée par des caméras. Le coup de trop pour Ian Brossat. Mardi 30 avril, il a annoncé vouloir porter plainte. "N'étant pas un paillasson sur lequel ce M. Campion essuie ses obsessions homophobes, j'ai décidé de porter plainte. Parce que là, ça commence à faire beaucoup..."





Contacté par le quotidien Le Monde, le porte-parole du Parti Communiste Français justifie son geste. "Cela le justifie, dit-il. On aurait pu imaginer une certaine retenue à la suite de ses précédents dérapages. C’est au contraire un nouveau cap qui est franchi, après une longue série de propos indignes."