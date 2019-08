VIDÉO - "Il faut lui dire de venir" : quand Emmanuel Macron décide d'inviter le chef de la diplomatie iranienne en marge du G7 à Biarritz

Sa venue avait fait couler beaucoup d’encre. Alors que la visite du chef de la diplomatie iranienne en plein G7 en avait surpris plus d’un, on sait désormais à quel moment Emmanuel Macron a pris cette décision. Une équipe de LCI a pu suivre le président à Biarritz pendant 48 heures et découvrir les coulisses du sommet. Et notamment l’échange lors duquel il a été décidé de convier Javad Zarif la côte basque.