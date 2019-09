Il garde "toute la confiance" du Président : pourquoi Emmanuel Macron n'a jamais lâché Richard Ferrand

FIDELE - Peu de temps après l'annonce de la mise en examen de Richard Ferrand, l'Elysée a apporté toute sa confiance au président de l'Assemblée nationale. Ce "Marcheur" de la première heure est un pilier de la Macronie.

Malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêts, il garde "toute la confiance" du chef de l'Etat. Pris dans une nouvelle tourmente judiciaire, Richard Ferrand sait qu'il peut encore compter sur Emmanuel Macron. Une constante depuis l'élection du président de la République en 2017 : s'il avait été obligé de s'effacer du gouvernement lors de l'ouverture de l'enquête préliminaire, au tout début du quinquennat, Richard Ferrand n'a jamais perdu le soutien moral du locataire de l'Elysée. Rapidement élu patron des députés LaREM, il était revenu par la grande porte en accédant à la présidence de l'Assemblée nationale il y a un an.

L'amitié entre Richard Ferrand et Emmanuel Macron est antérieure à l'élection de 2017. Député socialiste sous le quinquennat de François Hollande, il avait été nommé rapporteur de la "loi Macron" à l'Assemblée nationale lorsque ce dernier était ministre de l'Economie, après avoir été chargé par Manuel Valls d'une mission temporaire auprès de ce dernier. Les deux hommes s'étaient alors liés, au point que Richard Ferrand s'était rapidement associé au noyau dur qui travaillait à la création d'En Marche, courant 2016, au même titre que l'économiste Jean Pisani-Ferry. Pour Emmanuel Macron, entouré d'une équipe de trentenaires et de quadras, l'expérience de Ferrand et sa connaissance des territoires - il était élu local depuis 1998 en Bretagne - et des partis - il avait adhéré au PS à 18 ans - constituait un apport précieux, notamment pour tenter de rallier des personnalités politiques de "l'ancien monde" et structurer le nouveau mouvement politique.