"Il n'y a pas eu de violences irréparables" : Laurent Nunez revient sur les propos polémiques du président

Le bras droit de Christophe Castaner a ensuite fait un point sur la sémantique du maintien de l'ordre. "Le président de la République parle de violences irréparables. Ça veut dire que, dans tout grand mouvement, et tous les professionnels de l'ordre public le savent, la violence irréparable, c'est quand quelqu'un décède directement du fait des actions de la police." Citant Malik Oussekine, manifestants contre la loi Devaquet et mort des suites des coups reçus par des policiers, ou Rémi Fraisse, tué par l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme lors des manifestations contre le barrage de Sivens.





Concernant les blessures de manifestants survenues durant la crise des Gilets jaunes, Laurent Nunez concède toutefois que'elles sont bien "irréparables". Elles "resteront à vie. Nous les regrettons, nous les premiers, comme secrétaire d'Etat, le président de la République, mais elles sont la conséquence de la violence contre les forces de l'ordre et qui ont du se défendre, défendre nos institutions et être à la hauteur."





Quant au lanceur de balles de défense (LBD), le secrétaire d'Etat ne semble pas vouloir revenir sur son utilisation : " Le LBD a été utilisé, pour l'essentiel, pendant les manifestations les plus violentes (...) Il est indispensable pour ne pas avoir à utiliser l'arme létale". A l'approche d'une nouvelle mobilisation des gilets jaunes ce samedi, Laurent Nunez s'est montré serein: "On appréhende ces événements de manière extrêmement sereine (…) on s’attend à un appel à mobilisation du même niveau que l’on connait". Un immobilisme qui semble se prolonger jusque dans la réforme de la doctrine du maintien de l'ordre : Laurent Nunez n'a en effet pas promis de révolution dans les discussions à venir, se contentant d'indiquer, par exemple, que les ordres de dispersion des manifestants seraient déclamés plus clairement à l'avenir.