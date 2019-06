"Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous", Brigitte Macron

Pour la première fois, la Première dame a donné une longue interview à la radio, le 20 juin 2019 sur RTL. Elle s'est notamment exprimée sur son rôle, sa manière d'épauler le président de la République, son regard sur sa fonction ainsi que sur son couple. "On est là l'un pour l'autre, sans arrêt, 24 heures sur 24", affirme Brigitte Macron. "On ne peut pas vivre l'un sans l'autre, nous sommes totalement fusionnels", a-t-elle ajouté.



