Emmanuel Macron et les syndicats ont-ils fait la paix ?

Et visiblement Emmanuel Macron a décidé de tendre la main. Au sortir de la réunion, les responsables syndicaux ont tous fait état, en rapportant les propos du chef de l’Etat, d'un souhait de voir plus de "dialogue" à l’avenir. "On a parlé du modèle social, de sa logique de 'je marche seul'", a indiqué Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière sur LCI. "Nous avons demandé un retour aux fondamentaux de la démocratie sociale, ça semble être le cas. Le chef de l’Etat donné des signes encourageants. Il a dit clairement que la méthode retenue avait été trop à la hussarde, et n’avait pas été la bonne et qu’il fallait revenir aux fondamentaux avec les interlocuteurs de la démocratie sociale."





"Sur la méthode, c’est plutôt positif si cela se concrétise", a encore estimé le leader de FO. "Par contre, on a bien senti qu’il n’y avait pas d’inflexion sur le fond." Son de cloche similaire du côté Philippe Martinez, le numéro un de la CGT : "Nous lui avons fait remarquer que ce genre de rencontre ne pouvait être utile que si on changeait de méthode, et donc pas avec la méthode de l'an dernier, qui était, en gros, 'je parle et ce que vous dites ne m'intéresse pas' (...). Le président a convenu que l'année dernière avait été à son rythme à lui et sans écouter beaucoup. (...) Parfois il en convient, mais il ne change pas."