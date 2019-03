Il rejoint la liste LaREM aux Européennes : qui est Pascal Canfin, l'homme qui avait dit "non" deux fois à Macron ?

Un retour aux sources ? A 44 ans, ce membre des Verts depuis 2001 a en effet déjà été député européen. Élu en 2009, il siège jusqu'en 2012 à Strasbourg, et fait partie de la Commission des affaires économiques et monétaires et de la Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux. En 2012, il laisse son poste d'eurodéputé pour faire son entrée au sein du premier gouvernement Ayrault en tant que ministre délégué au Développement. Avec Cécile Duflot, il fait partie des deux ministres EELV à intégrer le gouvernement.