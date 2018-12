"Il se venge de son licenciement pour faute grave" : l’Elysée accuse Benalla de "contre-vérités"

Dans sa réponse envoyée ce lundi à LCI et plusieurs médias en milieu de journée, l’Elysée a indiqué vouloir "revenir aux faits". "Alexandre Benalla n'a tenu l'Elysée au courant d'une partie de ses déplacements que le 20 décembre, c'est-à-dire après que des journalistes aient appris l'existence de son déplacement au Tchad", écrivent les services élyséens. Sur la question de la restitution ou non de ces fameux passeport, l’Elysée indique avoir procédé "depuis son licenciement à toutes les diligences pour récupérer les passeports et autres titres de l'intéressé. Il revient à la justice de donner suite à l'éventuelle utilisation de ces passeports diplomatiques par Alexandre Benalla depuis son départ de l'Elysée, utilisation dont l'Elysée n'avait pas connaissance avant que la presse ne la révèle."





"Lorsqu'il a été licencié, l'Elysée n'était pas en possession des passeports, précise encore l'Elysée à LCI. Un inventaire de ses effets personnels après la perquisition a été fait. Et son carton est toujours à l'élysée, personne à l’élysée ne lui a remis quoique soit !"





Quant aux échanges de Benalla avec le président de la République, le démenti est encore plus sec. "Du délire", fait savoir l'Elysée à LCI.





Ces révélations, lundi matin, ont en tout cas fait réagir de nombreuses personnalités. Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande et proche d'Emmanuel Macron, a estimé que "l'affaire Benalla, c'est la triste chronique d'un mauvais 'OSS 117' (...) On aimerait bien que l'Elysée dise la vérité, une fois pour toute", a-t-il dit sur France Inter, "estimant que l'Elysée a voulu "cacher des choses sous le tapis". Membre de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, la sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontrie a souhaité sur BFMTV qu'Alexandre Benalla soit "ré-entendu au minimum sur l'affaire des passeports diplomatiques" par la commission. Les Républicains ont aussi demandé la vérité sur cette affaire. "Depuis le départ c'est une succession de mensonges, de dissimulation, au sommet de l’État", a accusé la porte-parole de LR Laurence Sailliet sur LCI.