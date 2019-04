VIDÉO - "Il va nous falloir un jour travailler plus" : Agnès Buzyn persiste et signe sur les retraites

Pour autant, assure la ministre, pas question de remettre en cause l'âge minimal de départ à la retraite, fixé à 62 ans. "On confond l'âge de départ minimal pour activer les droits, et la possibilité de proposer à certains de travailler plus longtemps, avec éventuellement des valorisations.





Durant les négociations entre les syndicats et le patronat sur les retraites, le Medef avait suggéré de s'inspirer, pour le régime général, du système des complémentaires qui fixe des bonus-malus, selon que les cadres partent à 62 ans ou quelques années plus tard. Une proposition rejetée par les syndicats.