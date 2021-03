Confinement total ou partiel ? Quelles mesures pourrait annoncer Jean Castex ce jeudi

Le suspense n'est plus. Ce jeudi à 18h, le Premier ministre annoncera des mesures de restrictions supplémentaires mises en place à partir de ce week-end dans les territoires les plus touchés par l'épidémie de Covid-10, à savoir l'Ile-de-France et les Hauts-de-France, ainsi que les départements limitrophes à ces deux régions soit un total de 21 départements. D'ici là, "des concertations seront menées (...) pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", a indiqué Gabriel Attal ce mercredi à l'issue du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres.