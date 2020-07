Ils ne partiront pas en vacances ensemble : retour sur 5 jours de discussions tendues entre les chefs d'Etat européens

Cela a été compliqué, mais ils y sont arrivés. Après quatre jours et quatre nuits jours de discussions émaillées de coups de sang et de moments de bluff, les dirigeants européens sont parvenus à s'entendre sur un plan de relance économique. Réunis depuis vendredi 17 juillet, les 27 pays de l'Union Européenne négociaient dans une ambiance tendue pour un plan massif de relance commun. Mardi au petit matin, un accord pour un plan de 750 milliards d'euros a été trouvé. Si Emmanuel Macron a salué "une journée historique", en coulisses, la tension était palpable.

Tout commence le vendredi 17 juillet dans une ambiance détendue. Ravis de se retrouver enfin en chair et en os, 24 hommes et 5 femmes masqués se saluent à coups de coudes dans la salle du Conseil, à bonne distance les uns des autres. "C'est notre projet européen qui se joue là", lance le Français Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles, pour le premier sommet physique post-coronavirus. Deux d'entre eux fêtent leur anniversaire: le Portugais Antonio Costa, 59 ans, et l'Allemande Angela Merkel, 66 ans - qui repart notamment avec du bourgogne, des chocolats belges et un gâteau viennois (une "Sachertorte"). Antonio Costa n'est pas en reste puisqu'il reçoit de la part de la chancelière un fac-similé d'une carte du 17e siècle de Goa et un tableau offert par Emmanuel Macron.

Les délégations sont limitées à 5 personnes, contre une vingtaine habituellement. Et la salle désinfectée à fond. Angela Merkel s'attend à des négociations "très difficiles". Le Néerlandais Mark Rutte, chef de file des Etats "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède, rejoints par la Finlande), qui prônent un plan moins ambitieux, ne voit que "50%" de chances de succès. La journée débute sans accroc, en conclave, sept heures durant. Tout se corse au dîner, quand Mark Rutte fixe une condition : les plans nationaux présentés par les Etats membres, en contrepartie de l'aide européenne, devront être approuvés à l'unanimité des 27. Un droit de veto. Sa position, jugée "très dure et peu constructive", hérisse ses homologues. L'intéressé décrira "une ambiance quelque peu fiévreuse".